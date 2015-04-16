Вбито Олеся Бузину: біографія та версії

Він народився 13 липня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю - викладач російської мови та літератури, але викладацькою діяльністю не займався.

Працював у низці українських видань: газетах "Киевские ведомости" (1993-2005), "2000" (2005-2006); журналах "Друг читача", "Лідер", "Наталі", "Его", "XXL", із 2007 року – автор блоку в газеті "Сегодня", а також на телебаченні - з жовтня 2006 року був ведучим програми "Teen-ліга" на каналі "Інтер". З січня 2015 року Бузина зайняв крісло шеф-редактора газети "Сегодня", проте у березні 2015 звільнився через "незгоду з цензурою керівництва" інфохолдингу.

Політичні погляди: журналіст був відомий своїми провокаційними українофобськими заявами в ЗМІ та публічними скандалами. Бузина дотримувався ідеї "руського міру", триєдності "російського народу" ("малоросів, білорусів та Великоросії"), підтримував федералізацію та двомовність України. Олесь Бузина – засновник течії так званих "шевченкофобів", автор скандальних книг "Воскресіння Малоросії", "Вурдалак Тарас Шевченко", "Поверніть жінкам гареми", "Докиївська Русь", "Союз плуга і тризуба. Як придумали Україну" та інших.

Політична кар'єра: кандидат у народні депутати України за мажоритарним київським міським виборчим округом № 223 від партії "Русский блок".

Читайте такожСамооборона Шевченківського району Києва повідомила номери машини, з якої розстріляли БузинуСкандали: на квітень 2009 року проти Бузини було проведено 11 судових процесів, які він виграв. 11 березня 2011 в прямому ефірі ток-шоу Євгена Кисельова "Велика політика" між Бузиною та художником Олександром Поярковим сталася бійка, спровокована Бузиною.

Версії вбивства: "Схоже, що відстріл свідків у справі Антимайдану триває", - написав про вбивство Бузини депутат Антон Геращенко у своєму Фейсбуці.

Невдовзі він висунув іншу версію - "Не виключаю, що вбивства Олега Калашникова та Олеся Бузини спеціально сплановані і організовані з Москви і є одною з частин плану по внутрішній дестабілізації України з одного боку, і подальшого розпалювання антиукраїнських настроїв в російському суспільстві".

"Ніякий це не "відстріл свідків у справі Антимайдану". Я не знаю що, але точно не це", - вважає Соня Кошкіна, головний редактор LB.ua.

"Бузину вбили. Застрілили на Дегтярівській, де він жив. Це точно нам не вигідно - русскій мір показує, як його нібито вбивають в Україні - але, по факту, вбивають тих, хто принаймні зараз уже наляканий і здався. Готують до травневої істерії", - депутат Ігор Луценко.

"Звичайно ж, це початок терору. У мене 2 версії: 1) Когось, хто відчув смак крові, дістало, що вся ця тусовка досі на волі. Вони перейшли межу, і невідомо, на кому вони в підсумку зупиняться. 2) Це заплановані жертвопринесення. Нова фаза гібридної війни. Нас почали розгойдувати. Вони перейшли межу, і невідомо, на кому вони в підсумку зупиняться", - художник Олександр Ройтбурд.

"Убивства Бузини і Калашникова - це блюдо винятково для російського споживача. Слів про фашистів було недостатньо. Хунта має вбивати політичних опонентів. Тепер мозаїка склалась", - Вахтанг Кіпіані, головний редактор "Історичної правди".

За матеріалами: ТСН, Дуся, відкриті джерела