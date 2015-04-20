Синоптики пообіцяли українцям +22 і сонце наприкінці тижня

З понеділка по середу, 20-22 квітня, очікується в межах 2-9 градусів тепла, вночі місцями можливі заморозки 0-4 градуси. Однак з 23 квітня почнеться потепління. Про це повідомляє «Оpogode».

У четвер температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла, 24-25 квітня вона складе 12-19, на заході і південно-заході до 20-22 градусів вище нуля. У неділю, 26 квітня, очікується 12-20 градусів тепла.

Дощі і місцями мокрий сніг ще пройдуть у першу половину тижня, 20, 21 і 22 квітня.

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З 23 квітня опади в Україні припиняться, буде переважати суха сонячна погода, лише в суботу, 25 квітня, на півночі і сході, а 26 квітня на заході і сході можливі невеликі дощі.

У Києві волога холодна погода буде переважати протягом 20-22 квітня. А з четверга, 23 квітня, в столиці опади припиняться і суттєво потеплішає, від 10 до 19 градусів тепла.