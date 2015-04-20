Генштаб заявив про старт підготовки до п'ятої хвилі мобілізації

Про це заявив глава генштабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє ZN.UA.

Він зазначив, що в ході четвертої хвилі мобілізації вдалося виконати план набору в 50 тисяч військовослужбовців. "Ми практично завершуємо четверту чергу мобілізації. Причому з показниками, які були заплановані", - повідомив Муженко.

При цьому вже розпочато роботи щодо призову на п'яту хвилю. "Зараз йде вивчення мобілізаційного ресурсу. Ми вже почали вручати повістки на проходження медкомісії та уточнення персональних даних. Офіційний призов почнеться, як тільки нам передадуть відповідне розпорядження з Генштабу", - говорить заступник голови військкомату Києва Ігор Слюсаренко.

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Незважаючи на виконання плану, у военкомах відзначають деякі недоліки, пов'язані, в основному, з недостатньою кількістю деяких категорій фахівців, наприклад, авіанавідників.