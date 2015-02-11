У Запорізькій області знесли два пам'ятники Леніну (фото)

Про це повідомляється в групі Самооборона Майдану Запоріжжя на сторінці в соцмережі.

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"Надійшов сигнал, інформацію перевірили. Розвідка Самооборони Майдану Запоріжжя підтверджує, що цієї ночі пам'ятник Леніну в селі Біленьке Запорізького району та погруддя Леніну в селі Новослободка під Запоріжжям припинили своє існування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня стало відомо, що у Запорізькій області також знесли 2 пам'ятники Леніну. Один з них був повалений в центрі Бердянська, другий - в Шевченківському районі Запоріжжя на території військового містечка.