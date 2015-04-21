У Запорізькій області повернули на місце поваленого "золотого" Леніна (фото)

00:14, 21 квітня 2015
Суспільство
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У селищі Веселе Запорізької області 20 квітня повернули на місце пам’ятник Леніну, який був знесений 17 березня.

РИА Мелитополь

Про це повідомляє видання РИА Мелитополь з посиланням на жителів селища.

В ніч на 17 березня Леніна у Веселому скинули з постаменту. Бетонна конструкція розбилася на кілька частин.

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РИА Мелитополь
РИА Мелитополь

 

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