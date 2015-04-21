У Запорізькій області повернули на місце поваленого "золотого" Леніна (фото)
00:14, 21 квітня 2015Суспільство
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У селищі Веселе Запорізької області 20 квітня повернули на місце пам’ятник Леніну, який був знесений 17 березня.
У Запорізькій області повернули на місце знесеного "золотого" Леніна / РИА Мелитополь
Про це повідомляє видання РИА Мелитополь з посиланням на жителів селища.
В ніч на 17 березня Леніна у Веселому скинули з постаменту. Бетонна конструкція розбилася на кілька частин.
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РИА Мелитополь
РИА Мелитополь
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