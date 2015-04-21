У Запорізькій області повернули на місце поваленого "золотого" Леніна (фото)

Про це повідомляє видання РИА Мелитополь з посиланням на жителів селища.

В ніч на 17 березня Леніна у Веселому скинули з постаменту. Бетонна конструкція розбилася на кілька частин.

Читайте такожНа головній площі Краматорська знесли Леніна (фото, відео)