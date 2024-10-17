Командування Сил ТРО направило запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію.

Командування Сил територіальної оборони перевірить інформацію щодо можливої причетності нового командира 107-го батальйону ТРО Сергія Салаватова до незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Таку заяву було зроблено у відповідь на запит видання Hromadske. Наголошується, що в командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до так званих "Л/ДНР".

"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за результатами цієї перевірки буде прийнято відповідне рішення.

Скандал довкола нового командира 107-го батальйону ТРО

Днями журналісти видання Hromadske опублікували розслідування, в якому стверджують, що новий командир 107-го батальйону ТРО Сергій Салаватов раніше мав зв’язки з незаконним формуванням "ДНР". Автори додали кілька скріншотів його відновлених дописів із соціальних мереж.

Сам Салаватов розповів журналістам, що у 2014-му політика його не цікавила, а проросійські дописи з його сторінки репостила колишня дружина.

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