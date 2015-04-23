Global Auto Card - інноваційний продукт для автолюбителів

Учасники прес-конференції розповіли про продукт, поспілкувалися с журналістами та поговорили про цінність проекту для автолюбителів.

Як повідомив Ігор Дорошенко, Голова Правління ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»: «Global Auto Card – це унікальна пропозиція для справжніх автолюбителів. Програму створено для того, щоб розширити можливості для клієнтів і поєднати у собі широкий функціонал, який пропонує банк та цілий спектр додаткових переваг від партнерів проекту, які стали доступними для користування. Ми продовжуємо активно розвивати лінійку карткових ко-бренд проектів, тому запропонували продукт, аналогів якому немає на ринку України».

Банк Михайлівський пропонує власникам карток GLOBAL AUTO CARD кредитний ліміт до 50 000 грн, пільговий період користування кредитними коштами до 60 днів (під 0,001% річних) на операції з оплати у торговій мережі та мережі Інтернет, високий рівень безпеки грошових коштів завдяки технології безконтактного чіпа PayPass, а також безкоштовне оформлення картки і зняття власних коштів без комісій в банкоматах Банку та мережі «АТМоСфера».

Компанія «Асистанс-Сервіс» надає клієнтам безкоштовний автомобільний асистанс 24/7 (технічну допомогу власникам авто та широкий перелік послуг Консьєрж-сервісу).

Від СК «Арсенал Страхування» власники карток отримують медичну допомогу у разі ДТП, 15 днів безкоштовного КАСКО, страхування від нещасних випадків на транспорті та сервіс повернення загублених речей «Берегиня».

Також власники карток мають унікальну можливість користуватись спільною програмою лояльності Shell – SMART від компанії АЗС «Shell» та Банку Михайлівський, що включає в себе:

знижку на пальне в мережі АЗС «Shell» до 0,50 грн/літр

нарахування 1000 привітальних SMART – балів відразу після оформлення платіжної картки, а також нарахування SMART – балів за покупки з карткою для обміну їх на подарунки згідно програми лояльності Shell – SMART (за кожні 20 грн покупок з карткою нараховується 1 SMART – бал).

Детальна інформація про продукти на сайті Банку Михайлівський http://www.mbank.kiev.ua (Осіб. НБУ № 268 від 14.06.2013 р.) та за телефоном Контакт Центру 0800-30-40-40 (дзвінки безкоштовні в межах України).