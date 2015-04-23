Кабмін передав "Охматдит" до сфери управління МОЗ

Як повідомили в прес-службі МОЗ, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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У прес-службі зауважили, що з початку забудови комплексу функції замовника будівництва виконує держпідприємство "Укрмедпроектбуд", а цей об’єкт входив до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів. "Нацагентства вже фактично не існує, а видатки на добудову лікувально-діагностичного комплексу у сумі 500 млн грн. законом "Про Державний бюджет України на 2015 рік" закріплені за Міністерством охорони здоров’я. Саме така юридична колізія не дозволяла продовжити будівництво", - зазначили у прес-службі МОЗ і наголосили, що "передача об’єкту до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України фактично розблокувало питання добудови сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту" та сприятиме продовженню будівництва".