У Мінкульті ще не вирішили, в якому місті України облаштувати музей тоталітаризму

Робоча група з питань створення музею тоталітаризму буде утворена Міністерством культури цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко під час брифінгу після наради щодо обговорення різних концепцій музею тоталітаризму та можливих місць його облаштування.

“Робоча група по створенню музею історії тоталітаризму (радянської окупації), тому що назва остаточно ще не погоджена, буде створена Міністерством культури цього тижня. Разом з тим, ми чекаємо на підписання законів, після того буде доручення прем'єр-міністра і ми будемо створювати великий міжвідомчий дуже широкий оргкомітет за участю громадськості щодо напрацювання ідеї створення музею радянської окупації”, - сказав Кириленко.

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Стосовно місця розташування музею, за словами Кириленка, це питання також ще буде вирішуватися.

“Місце (розташування музею) буде таке, яке вдасться знайти. Перша ідея — це в місті Києві, друга ідея — за містом. У будь-якому випадку треба розуміти, що якийсь музей матиме центральний характер, а якісь музеї будуть розташовані в областях. Тому що, на жаль, комуністична епоха в Україні тривала досить довго і всіх ідолів ленінсько-сталінських на території нашої країни розкидано і ще навіть стоїть на постаментах дуже багато. Тому, я так думаю, що не тільки для центрального київського музею експонатів вистачить, а і для обласних та навіть районних”, - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".