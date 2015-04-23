Євгеній Юхниця: «Якщо ти працюєш, твориш, то твій читач тебе знайде!»

Епохальна за останнє десятиріччя збірка вибраних поезій культового, оригінального, самобутнього, модного, витонченого українського поета Євгенія Юхниці – майстра сучасних розкішних метафор, знавця жінок і людини загалом, словописця тонких відносин, чарівника слова, який постав у збірці різностильовим поетом – від ліричних і шедевральних сучасних літературних пам’яток нашому часу до примружливої всміхненої людини – у байках і гуморесках, сатирі й замальовках стала проривом для всієї сучасної української поезії. Вражає розмаїття тем у пісенних текстах різножанрової вдачі – від лаунжу й латексного рок-н-ролу до хорової стилістики й лірики українських пісенних традицій, що робить книгу настільки живою й різнобарвною, що понад вісімсот сторінок поезії читаються за одним духом і після них єдине, що хочеться сказати – дайте ще!

І саме за цю непересічну і визначальну збірку Євгеній Юхниця був удостоєний премії імені Андрія Малишка.

Церемонія нагородження проходила в залі Національної філармонії України в колі відомих письменників, композиторів, артистів, серед яких були народний артист України, лауреат Шевченківської премії, Герой україни Анатолій Паламаренко, художній керівник Національної філармонії, народний артист України, професор Анатолій Лукашев, заслужений артист України, заслужений діяч мистецтв України Віктор Женченко, заслужена артистка України Лариса Недін, онук великого українського поета Максима Рильського Максим Рильський, композитор Анатолій Лаврінчук.

Ведучий заходу – головний редактор літературно-художнього журналу «Дніпро», відомий поет Микола Луків – зауважив, що сьогодні премія ім. А. Малишка важлива як ніколи, адже поет багато творів присвятив Україні – її долі, стражданням і надіям. Так само, як і Євгеній Юхниця, котрий у своїй творчості з неприхованим співчуттям та прагненням допомоги, змін на краще звертається до проблем сьогоднішньої України, її жалів та радостей. І дуже важливо, що його слова знаходять відгук в серцях вдячних читачів по всій країні, свідченням чому є те, що багато поезій Євгенія Леонідовича стали відомими піснями.

Нагородження Євгенія Юхниці дипломом та медаллю премії ім. А. Малишка, а також Почесною грамотою Фонду культури України відбулось в теплій дружній атмосфері під бурхливі аплодисменти присутніх.

Лауреат в пориві радісних та щасливих емоцій прокоментував цю важливу подію такими знаковими словами: «Якщо ти працюєш, твориш, то твій читач тебе знайде. У мене є своя аудиторія і тому я ніколи не намагався стати номінантом будь-яких творчих конкурсів. Тому така висока оцінка моєї творчості є дуже приємною. Висловлюю величезну вдячність всім членам журі, які удостоїли мене нагороди. Також я гордий, що премія носить ім’я Андрія Малишка. Ця людина була одночасно поетом та видатним діячем культури, об’єднуючи різних людей. Скільки ж мені ще потрібно написати, прожити, щоб зробити для своєї країни і наших людей хоч частину того, що зробив Малишко! Ця нагорода – велика честь для мене, і в подальшому я буду робити все для того, щоб у прийдешніх поколінь був плацдарм, від якого можна було б відштовхуватись в творчості».