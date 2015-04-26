У Луганську бойовики вирішили брати плату за проїзд з пенсіонерів
23:25, 26 квітня 2015Суспільство
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Керівники захопленого бойовиками Луганська вирішили стягувати з пенсіонерів плату за проїзд у тролейбусі.
У Луганську бойовики вирішили брати з пенсіонерів плату за проїзд / УНІАН
Користування цим видом транспорту обійдеться їм в 1,5 гривні. Уточнимо, що в Україні пенсіонери мають право безкоштовного проїзду, повідомляє Інформатор.
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Іншим жителям окупованого обласного центру, як повідомлялося раніше, користування тролейбусом буде коштувати 3 гривні (або 6 рублів за «курсом ЛНР»). Раніше, нагадаємо, керівники Луганська запевняли, що пасажири пільгових категорій будуть користуватися тролейбусом безкоштовно.
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