Британський мільярдер порадив Україні регулювати продаж марихуани

Про це заявив член Глобальної комісії з питань наркополітики сер Річард Бренсон під час лекції в Києві, повідомляє Інсайдер.

Зокрема він заявив, що Україна - одна з найгірших країн у війні з наркотиками.

"Новий уряд має радикально реформувати все, що зараз відбувається в Україні. У тому числі і в цьому питанні, щоб ваша наркополітика не була в сто разів гірша, ніж в Росії", - заявив він.

Читайте такожBBC: Родина Боба Марлі запускає перший бренд марихуаниНа його думку, через жорстке законодавство та корупцію в Україні "тюремний термін за наркотики отримують бідні люди, які не можуть відкупитися".

"Як із цим розібратись? Потрібно регулювати продаж марихуани. Як це відбувається у багатьох американських штатах: 28 дозволили продаж медичної марихуани, 5 – взагалі її легалізували.

Податок, який ви отримуєте з такого регулювання, може використовуватися для вирішення проблем алкоголізму, тих же наркотиків, освітньої роботи та охорони здоров'я загалом", - сказав Бренсон.

Він також вважає, що зараз ситуація в Україні виглядає схожою на 1920-1930-ті роки в США, коли підприємливі люди сколотили статки на "сухому законі" - 99,9% людей, які споживають марихуану, не мають жодних проблем з тим, щоб її дістати.

"Якщо ви регулюєте цей процес, то вам легше розповісти людям, що менш згубно і несе користь. Хай вже краще на цьому заробляє держава, ніж організована злочинність", - вважає Бренсон.