"Автомайданівці" показали палац Ківалова на березі моря в Одесі

Офіційно ця будівля називається "комплекс" Міжнародного Гуманітарного Університету, повідомляється на сторінці Автомайдану в Фейсбук.

Один з його корпусів знаходиться на березі моря, у нього є тенісний корт, причал, а біля нього — яхти. А ось студентів на території корпусу не видно.

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"Якщо ви намагатиметеся потрапити на територію цього "навчального" закладу, то вас тепло зустрінуть його "випускники" характерної зовнішності", - йдеться у повідомленні.