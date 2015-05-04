"Автомайданівці" показали палац Ківалова на березі моря в Одесі
00:02, 04 травня 2015Суспільство
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Активісти Автомайдану 2 травня за допомогою безпілотника зняли на відео будинок депутата Сергія Ківалова в Одесі, більш відомий як "Будинок Гаррі Поттера".
"Автомайданівці" показали палац Ківалова на березі моря в Одесі / facebook.com/automaidan
Офіційно ця будівля називається "комплекс" Міжнародного Гуманітарного Університету, повідомляється на сторінці Автомайдану в Фейсбук.
Один з його корпусів знаходиться на березі моря, у нього є тенісний корт, причал, а біля нього — яхти. А ось студентів на території корпусу не видно.
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"Якщо ви намагатиметеся потрапити на територію цього "навчального" закладу, то вас тепло зустрінуть його "випускники" характерної зовнішності", - йдеться у повідомленні.
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