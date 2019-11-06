Хто відповість за смерть п’ятирічного хлопчика? Як в ДБР вбивство дитини п’яними правоохоронцями перетворили на хуліганство

5 листопада директор ДБР Роман Труба відзвітував перед журналістами про розкриття вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, який помер від вогнепального поранення 31 травня цього року. Мовляв, нарешті встановлено, від чийого саме пострілу загинула дитина.

На початку розслідування цього злочину, коли ще не було відомо, хто саме з п’яної компанії двох місцевих правоохоронців, їхнього товариша та неповнолітнього-сина одного з поліцейських, зробив смертельний постріл, в ДБР заявили, що двом з компанії - правоохоронцям - оголошено підозру за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу, тобто умисне вбивство малолітньої дитини. За це передбачено покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Вже тоді слідство встановило, що нетверезі фігуранти справи розважалися за сто метрів від помешкань, стріляючи з дрібнокаліберної гвинтівки по бляшанках.

При цьому прокурори і слідчі наполягали, що мало місце саме умисне вбивство, оскільки стрільці, попри те, що зумисно не цілилися в дитину, знали, що ведуть вогонь у населеному пункті в напрямку, де з високою ймовірністю можуть перебувати люди і, зокрема, діти.

Лише на наступний день, 3-го червня, слідчі перекваліфікували підозру двом поліцейським на умисне вбивство

Цікавий момент, що слідство ДБР на другий день після вбивства хлопчика, першого червня, кваліфікувало цей злочин як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), за що передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Другого ж червня пом’якшили підозру: дії поліцейських було перекваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 128 ККУ (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб), максимальне покарання за яке - лише обмеження волі на строк до двох років.

І лише на наступний день, 3-го червня, слідчі перекваліфікували підозру двом поліцейським на умисне вбивство.

Зауважу, що на той час було відомо з чого стріляли, від чого померла дитина, не було встановлено лише хто саме з чотирьох підозрюваних зробив смертельний постріл.

П’ятого червня директор ДБР на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності запевнив членів комітету, що «ніякого відмазування [підозрюваних поліцейських] ми не допустимо».

Місяць тому, 9 жовтня, Труба повідомив, що слідство знаходиться на завершальному етапі, і що підозра поліцейським і третьому фігуранту - їхньому товаришу лишається та сама – в умисному вбивстві.

І ось, 5 листопада Роман Труба заявляє, що, виявляється, складу злочину по умисному вбивству в діях мента (особу, яка в п’яному стані шмаляла з вогнепальної зброї прямо посеред вулиці, назвати поліцейським язик не повернеться) немає, що його підозрюють за ст. 119 Кримінального кодексу - вбивство, вчинене через необережність. Цей злочин всього-на-всього карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Як бачимо, санкція значно менш сувора, ніж за умисне вбивство.

Правда, директор ДБР запевняє, що вбивці, як і іншим підозрюваним, інкриміновано також ч. 4 ст. 296 - хуліганські дії групи осіб, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Там санкція - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Схоже, що обіцянки Труби «не відмазувати» лишилися обіцянками. Мента вже відмазують перекваліфікацією підозри

Виходить, що умислу на вбивство не було, а на хуліганські дії – був?

Не кажучи вже про те, що в ДБР та прокуратурі самі собі суперечать. Спочатку стверджували: не дивлячись на те, що в дитину прицільно не стріляли, мав місце умисел на вбивство. Нині ж версія протилежна: виявляється, бухий мент винен лише в убивстві з необережності, ну, так, ніби він на полюванні спіткнувся, впав, а його рушниця вистрілила у людину, яка випадково проходила повз.

Схоже, що обіцянки Труби «не відмазувати» лишилися обіцянками. Мента вже відмазують перекваліфікацією підозри.

Ймовірно, коли експерти встановили, що стріляв саме поліцейський, а не цивільний-підозрюваний, у слідстві і прокуратурі вирішили допомогти колезі, «намалювавши» у підозрі вбивство з необережності.

Тобто, виходить, що у нашій країні п’яний мент-дітовбивця може відбутися лише трьома роками тюрми. А вбивство дитини - це лише хуліганство.

І ще – ні підозрюваний у вбивстві хлопчика, ні його подільники так і не зізналися, де сховали зброю, з якої вони вправлялися у стрільбі. Збою, яка належала одному з ментів і – слід зазначити - не була зареєстрована. Тобто, очевидно, що на співпрацю зі слідством вони йти не хочуть, і навряд чи визнають вину.

Дмитро Хилюк