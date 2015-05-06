Український серіал "Гвардія" про події на Донбасі вийде на екрани 23 травня

"Гвардія" - це історія про перших добровольців, які після кривавих подій на Майдані відгукнулися на заклик записатися до лав Національної гвардії України. Різні за віком, соціальним статусом, сімейним станом, вони вирушили в тренувальний табір. Тут різні, а іноді конфліктні хлопці повинні пройти школу справжнього бійця. Чи зможуть кадрові військові і новобранці, які ще вчора стояли по різні сторони барикад, стати єдиною командою, здатною захистити свою країну", - розповідають сюжет нового серіалу на сайті телеканалу.

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У головних ролях - Олексій Горбунов, Ахтем Сейтаблаєв, Дмитро Ступка, Костянтин Шафоренко, Вано Янтабілідзе, Анна Топчій.