В аеропорту "Бориспіль" очікується прибуття літака Іл-76 з евакуйованими з Непалу українцями

Водночас рятувальники зазначають, що швидка допомога тут "про всяк випадок", постраждалих немає.

Очікується прибуття 76 громадян України. Серед громадян інших країн, які прибувають на борту, є, зокрема представників Росії і Грузії. загалом на борту, разом із журналістами близько 120 осіб.

Як сказав у коментарі журналістам начальник прес-центру командування повітряних сил ЗСУ полковник Роман Юрчило.

Він зазначив що літак Іл-76, який боло відправлено для евакуації українців з Непалу, перед вильотом повністю пройшов перевірку і був повністю справний.

Читайте такожНа евакуацію українців з Непалу виділили 7,4 мільйона гривень

"Більше того, літак у 2014 році пройшов повністю ремонт планера, а також усіх чотирьох двигунів", - додав Юрчило.

"При підльоті до Катманду... в районі Делі, льотчик виявив незначне відхилення одного з чотирьох двигунів і в штатному режимі було здійснено посадку. Виявили цей недолік, - це були незначні збої в роботі паливної системи одного з двигунів. Дипломатичною поштою зазначена деталь була доставлена до Делі, проведена її заміна", - зазначив Юрчило.

Таким чином 4 травня літак вже був готовий продовжувати виконувати завдання.

Говорячи про причини посадки в Делі, Юрчило зазначив, що "На злітно-посадковій смузі із 5 смуг тільки одна працювала, 4 були пошкоджені і працювали тільки 2 термінали. При вирулювання на злітно-посадковій смузі була пошкоджена одна з шин. це незначне пошкодження", - сказав він і додав, що інженери за одну годину все полагодили.

Юрчило також висловив переконання, що "льотний склад, інженерно-технічний склад літака Іл-76 виконав усі завдання керівника операції".