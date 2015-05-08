У Львові комуністи і антифашисти 9 травня хочуть провести мітинг

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету Олександр Калинюк.

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Він розповів, що о 10.00 відбудеться покладання квітів та панахида на території солдатського меморіалу "Марсове поле" на вулиці Мечникова. Після завершення панахиди присутні пройдуть до меморіалу «Пагорб слави» на вулиці Пасічній, спорудженого на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни і на честь радянських воїнів, які брали участь в боях за Львів у 1944 році (тут, зокрема, поховано 27 героїв Радянського Союзу). Біля Вічного вогню на Пагорбі слави відбудеться урочистий мітинг.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, 9 травня у Львові також планують проведення заходів із вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни представники відокремленого підрозділу громадської організації "УНСО", громадської організації "Новий Львів", громадської організації "Центр соціальних технологій", а також громадської організації "Правий сектор".

Між тим, як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС у Львівській області, до охорони громадського порядку 9 травня будуть залучатися бійці Національної гвардії і представники громадських формувань.

"Маршрути і час проведення деяких акцій перетинаються, тому ми провели спільну нараду за участю керівництва міліції Львівської області, представників Служби безпеки України і громадських формувань, зокрема, і тих, хто подав заявки на проведення акцій. У нас є достатньо сил для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку у святкові дні", - повідомив заступник начальника Головного управління МВС у Львівській області Сергій Маруняк.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці у Львові і в передмістях перевіряють готелі, мотелі, кемпінги та інші місця, куди прибувають туристи. "Ми хочемо знати, скільки людей прибуло на травневі свята до Львова, хто вони такі, і також перевіряємо, чи не планують вони будь-яких провокації", - зазначив Сергій Маруняк.