Комуністи наймають спортсменів для провокацій на 1 травня - СБУ
СБУ володіє інформацією про намагання представників КПУ вчинити безлад під час акцій, які вони планують провести 1 травня у Львові, Чернігові, Києві, Вінниці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
За його словами, за наявною інформацією, комуністи намагаються долучити до протиправних дій спортсменів.
“Зокрема, у Львові комуністи бігають по спортивних клубах і закликають молодь взяти участь в акціях... Є спроби найняти спортивну молодь, щоб спровокувати безлад у названих містах”, - сказав він.
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Як зазначив Лубківський, “акції комуністів не будуть масовими, з іншого боку, ми готові до намагань розхитати ситуацію. Я не буду розкривати подробиці, але ситуація під контролем (задіяні всі необхідні сили, у тому числі МВС, тому в нас є всі засоби для запобігання безладу)”.