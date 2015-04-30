Комуністи наймають спортсменів для провокацій на 1 травня - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, за наявною інформацією, комуністи намагаються долучити до протиправних дій спортсменів.

“Зокрема, у Львові комуністи бігають по спортивних клубах і закликають молодь взяти участь в акціях... Є спроби найняти спортивну молодь, щоб спровокувати безлад у названих містах”, - сказав він.

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Як зазначив Лубківський, “акції комуністів не будуть масовими, з іншого боку, ми готові до намагань розхитати ситуацію. Я не буду розкривати подробиці, але ситуація під контролем (задіяні всі необхідні сили, у тому числі МВС, тому в нас є всі засоби для запобігання безладу)”.