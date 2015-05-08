Прокуратура передала до суду справу проти підозрюваних у масових заворушеннях в Костянтинівці

12:37, 08 травня 2015
Суспільство
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Прокуратурою Донецької області завершено досудове розслідування і направлено до суду кримінального провадження щодо чотирьох учасників масових заворушень у м. Костянтинівка Донецької області 16 березня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, вказані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 294 (масові заворушення), а один із них також у вчиненні злочину за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури трьом підозрюваним судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а одному - домашній арешт.

Разом з тим, досудове розслідування щодо встановлення інших причетних до масових заворушень осіб у кримінальному провадженні триває. Стан слідства перебуває на контролі у прокуратурі області.

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У прес-службі відомства нагадали, що 16 березня у м. Костянтинівка бойова машина десанту скоїла наїзд на пішоходів, внаслідок якого загинула восьмирічна дитина, ще одна жінка з немовлям отримали травми.

Головною військовою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт проти військовослужбовців, які вчинили смертельну ДТП у Костянтинівці та обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.425 КК України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки), та ч. 1 ст.415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин).

Після ДТП на місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали каміння у військові автомобілі, які проїжджали повз. Ввечері натовп підпалив шини автомобілів біля казарми українських військових, розбив вікна та закидав будівлю коктейлями Молотова.

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