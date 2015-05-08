Bild назвала підробкою знімки з російської доповіді про збитий "Боїнг"

Дослідження опубліковане на сайті газети у п'ятницю, 8 травня, повідомляє "Дождь".

Знімки з доповіді Bild порівнює з матеріалами, зробленими «найбільшим в світі постачальником супутникових знімків» — Google Earth.

На знімку №5 з доповіді військових експертів, зробленому, як стверджується, в день катастрофи «Боїнга», 17 липня 2014 року, показані два українських «Бука».

На знімку №6, зробленому на наступний день, «Буків» на полі вже немає.

Ракета «земля — повітря», що збила «Боїнг», як стверджується, була запущена з села Зарощенське, яке розташоване в 16 кілометрах на південний-захід від місця аварії. На момент катастрофи ця територія контролювалася українською армією.

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Як відзначає Bild, вкрай малоймовірно, що російський військовий супутник саме в цей час фотографував це місце. Крім того, на знімку Google Earth від 16 липня 2014 року показано інші контури ландшафту. Це говорить про те, що знімок з доповіді, що доводить наявність українських «Буків» на цій території, був зроблений не 17 липня 2014 року і наведений в доповіді як фальшивий «доказ».

«Нова газета» 5 травня опублікувала «суворо конфіденційний» документ «Результат експертної оцінки за фактом розслідування авіакатастрофи Boeing-777 (рейс МН17) 17.07.2014 р. на Південному сході України». Це доповідь, яку підготували російські інженери військово-промислового комплексу (у тому числі і того науково-виробничого об'єднання, яке проектує і випускає «Буки»). Експертизу, як повідомлялося, направлять голландським фахівцям, які ведуть розслідування.