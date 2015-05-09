Активісти перейменували на честь борців за незалежність України Вічний вогонь у Харкові (фото)

Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Facebook організації Євромайдан-Харків.

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"Прямо зараз пам'ятник борцям Жовт. рев. перетворюється на пам'ятник Героям, які загинули за незалежність і свободу України", - сказано в повідомленні.

Про демонтаж таблички стало відомо ввечері 8 травня, повідомляє Новое время.

Раніше, 3 травня, УНІАН повідомляв, що у Харкові невідомі знову розфарбували «Вічний вогонь» у кольори прапора України. 1 травня невідомі вже розфарбовували монумент у жовтий та блакитний кольори і знімали з нього меморіальну табличку.