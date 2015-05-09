Активісти перейменували на честь борців за незалежність України Вічний вогонь у Харкові (фото)

12:13, 09 травня 2015
Суспільство
1309 0

Активісти встановили табличку на честь героїв, які загинули за незалежність і свободу України замість раніше демонтованої інформаційної таблички на меморіалі "Вічний вогонь" у Харкові.

facebook.com/eurokharkiv

Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Facebook організації Євромайдан-Харків.

Читайте такожУ Харкові активісти символічно перейменували площу Руднєва на майдан Небесної сотні (відео)

facebook.com/eurokharkiv

"Прямо зараз пам'ятник борцям Жовт. рев. перетворюється на пам'ятник Героям, які загинули за незалежність і свободу України", - сказано в повідомленні.

facebook.com/eurokharkiv

Про демонтаж таблички стало відомо ввечері 8 травня, повідомляє Новое время.

Раніше, 3 травня, УНІАН повідомляв, що у Харкові невідомі знову розфарбували «Вічний вогонь» у кольори прапора України. 1 травня невідомі вже розфарбовували монумент у жовтий та блакитний кольори і знімали з нього меморіальну табличку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter