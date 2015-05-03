У Харкові невідомі знову розфарбували «Вічний вогонь» у кольори прапора України



Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС Україні у Харківській області.

Інформація про те, що група молодиків розфарбовує монумент у сквері по вул. Університетській у жовтий та синій кольори, надійшла до правоохоронців близько 15.30. За вказаною адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи Дзержинського райвідділу. Вони опитали свідків та оглянули місце події. Зараз проводяться усі необхідні заходи для встановлення осіб, які причетні до неї.

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Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку кримінальних правопорушень.

1 травня невідомі вже розфарбовували монумент у жовтий та блакитний кольори. Також з нього було знято меморіальну табличку.