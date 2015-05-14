Під Києвом на газорозподільчій станції пролунав вибух

Займання сталося під час технічних робіт, повідомляє ТСН.

Рятувальники гасили вогонь водою, але це не допомогло. Згодом почали закидати землею.

Вибух стався внаслідок розгерметизації газопроводу середнього тиску.

Роман Боярчук був одним з перших, хто побачив полум'я і навіть встиг усе зафільмувати.

"Якби не було машин пожежної охорони по Ірпіню, мабуть, вибух був би набагато більший", - сказав він.

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Неподалік місця пожежі проходить лінія електропередач. Рятувальники побоюються, що на неї впадуть обпалені дерева і місцеві жителі залишаться ще й без електрики.

Що конкретно стало причиною займання, тепер з'ясовує міліція.

Тим часом у людей, кому паливо ішло через цю станцію, зник газ. Як надовго - поки що невідомо.