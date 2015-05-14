Командувач обіцяє представити план реформи ВМС до 15 червня

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це повідомив командувач ВМС, віце-адмірал Сергій Гайдук в рамках робочої зустрічі групи міжнародних і вітчизняних експертів з питань реформування і розвитку ВМС ЗСУ, яка відбувається в Одесі з 12 по 14 травня.

«До 15 червня ми маємо завершити роботу над концептуальним документом «Модель та реформа Військово-морських мил Збройних Сил України», - повідомив Гайдук.

За його інформацією, концептуальний документ включатиме в себе низку напрямків, і одним із головних таких напрямків є відновлення боєздатності українських ВМС.

Читайте такожВМС залишаться повноцінним видом Збройних Сил, штаб з Одеси переводити не будуть - Тимчук"Другий напрямок – це створення відповідної нормативно-правової бази функціонування ВМС України. Ще один напрямок - це система базування флоту, розвиток інфраструктури і пов’язане з цим вирішення соціальних проблем військових моряків. Крім того, це підготовка кадрів для флоту, тобто, військово-морська освітянська діяльність", - додав командувач ВМС.

На думку віце-адмірала, одним із основних завдань пілотного проекту має стати досягнення взаємної сумісності реформованих ВМС України з флотами з флотами країн Європейського Союзу і НАТО в питаннях управління, підготовки особового складу, озброєння і військової техніки та інших.

Планується, що у подальшому напрацьовані матеріали щодо реформування і розвитку ВМС ЗСУ України будуть представлені на затвердження керівництву Міністерства оборони України і вищому воєнно-політичному керівництву країни.

Довідка УНІАН. Згідно дорученню президента України, у квітні 2015 року було створено експертну групу з напрацювання пілотного проекту щодо моделі майбутніх Військово-морських сил та механізму його реалізації. Також у квітні документ «Модель та реформа Військово-Морських Сил Збройних Сил України» вже виносився на колективний розгляд під час «круглого столу» у м. Одесі за участі іноземних і вітчизняних експертів та в ході оперативно-стратегічного семінару у Міністерстві оборони України у м. Києві.