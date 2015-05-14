СБУ: останні вибухи в Одесі не є терактами

Про це повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook.

"Що стосується вибуху вночі, мова йде про вибух кришки колодязя зв'язку, у результаті якого знищено кришка, пошкоджено частину тротуарної плитки і кілька кабелів оператора зв'язку "Інтертелеком", - написав Лубківський.

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За попереднім висновком експертів-вибухотехніків, вибух стався внаслідок спрацювання безоболонкового саморобного вибухового пристрою потужністю близько 0,4 кг в тротиловому еквіваленті, що складався з алюмінієвої пудри і аміачної селітри.

Шановні друзі,(додано фото з місця події)Служба безпеки України не трактує останні вибухи в Одесі як терористичні ак... Posted by Markian Lubkivskyi on Thursday, May 14, 2015

"Безпекова ситуація в місті повністю контролюється силовиками. Причин для занепокоєння немає. В Одесі продовжують працювати наші найкращі фахівці. Водночас, є намагання посіяти паніку та неспокій, в т.ч. і через поширення недостовірної інформації. І ми добре знаємо, хто це робить, як і встановлюємо причетних до вибухів.", - повідомив радник глави СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі вночі прогримів вибух. В результаті вибуху ніхто не постраждав.