Укрпошта випустила серію марок, присвячених етнографії кримських татар (фоторепортаж)

Підприємство «Укрпошта» презентувало та здійснило спецпогашення поштових марок «Кримські татари – корінний народ Криму – України», присвячених етнографії кримських татар.

Як повідомили УНІАН в УДППЗ «Укрпошта», спецпогашення, яке відбувалося перед будівлею Головпоштамту на Майдані Незалежності, проходило в рамках заходів, приурочених до 71-ї річниці депортації кримських татар.

У церемонії спецпогашення взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук та український художник Микола Кочубей.

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Чотири поштові мініатюри: «Дюрбе перших кримських ханів», «Майстер мідник», «Кримськотатарський воїн» та «Танок «Хайтарма», присвячені історії та культурі кримськотатарського народу, започаткували нову серію марок Укрпошти «Народності України».

Над зображеннями, які відрізняються високим ступенем автентичності, працював відомий український художник Кочубей, а спільна робота над проектом тривала понад шість місяців.

Номінал кожної марки складає 3 грн, тираж – 130 тис. примірників. Поштові марки можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій Україні.