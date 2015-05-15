Терористи в "ДНР" виплачують зарплати недійсними рублями

Проросійські бойовики терористичної організації «ДНР» протягом квітня-травня поточного року виплачували пенсії та зарплати недійсними російськими рублями, повідомляє кризовий центр «Оборона Маріуполя» у Facebook.

«Встановлено, що вищевказані купюри 1997 року випуску. На території Росії не використовувалися і не використовуються, а крім того, не підлягають обміну та за наявною інформацією підлягали знищенню. Купюри, які видаються, мають послідовні арифметичні номери в порядку зростання і є абсолютно новими.», - наголошується в повідомленні кризового центру.

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Враховуючи цю обставину, такі купюри відмовляються приймати в обмінних пунктах.

БРИФІНГ КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ «ОБОРОНА МАРІУПОЛЯ» 15.05.15.За минулу добу супротивник зробив 9 обстрілу українських поз... Posted by Оборона Маріуполя on Friday, May 15, 2015

Разом з тим, керівництво ДНР за допомогою шантажу та залякувань зобов'язує всі торгові організації і підприємства по обслуговуванню населення приймати вищевказані гроші в якості оплати за товари і послуги.

Раніше УНІАН повідомляв, що на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донецької та Луганської областей посилюються політична та гуманітарна ситуація.