СБУ затримала блогера з Краматорська, який "зливав" позиції сил АТО через YouТube
00:17, 16 травня 2015Суспільство
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Служба безпеки України в районі проведення Антитерористичної операції викрила та затримала мешканця Донеччини, який викладав відомості про сили АТО в мережі Інтернет.
СБУ затримала блогера з Краматорська, який "зливав" позиції сил АТО через YouТube / exzk.ru
Про це повідомляє прес-центр відомства.
Як зазначається в повідомленні, 40-річний житель Краматорська створив власний канал на ресурсі YouТube, на якому розміщував інформацію про місця дислокації та напрями пересування бойової техніки й особового складу сил Антитерористичної операції. Окрім того, його канал містив відеоролики антиукраїнського змісту.
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Канал заблоковано. За фактом протиправної діяльності зловмисника розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України, підкреслюється в повідомленні.
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