В Житомирі та Одесі відсвяткували День Європи

В Житомирі святкування проходило в центрі міста на площі Корольова. Святкування Дня Європи почалося конкурсом ідей молодіжних проектів в приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ольжича. Проект-переможець буде інформаційно підтриманий представництвом ЄС та місцевою владою.

Читайте такожКлімкін: через декілька років Україна зможе реалізувати європейський порядок деннийТакож проходила дискусія на тему «Що Україна і Житомир можуть дати Європі? Що Європа може дати Україні?» за участю представників посольства Латвії в Україні, керівництва міста, експертів та громадських діячів.

В рамках святкування Дня Європи в Житомирі також пройшли майстер-класи з англійської мови, спортивний вело-квест, виставка фотографій, європейський боді-арт, поетична площа і вечірнє кіно.

В Одесі урочисті заходи розпочалися у Міському саду. У відкритті взяли участь голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, заступник міністра Кабінету міністрів-директор урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнідюк, керівник представництва МЗС в Одесі Костянтин Ржепішевський, керівництво міста та області, представники дипломатичних місій.

Ян Томбінський зазначив, що Одеса – європейське місто. Він побажав одеситам успіху у подальшому розвитку та інтеграції в Європу. "У одеситів толерантність закладена генетично", - зазначив Ян Томбінський.

Голова міської ради Одеси Геннадій Труханов заявив, що в Одесі завжди благополучно уживалися представники понад 130 націй і народностей. "Європейське гасло "Єдність у різноманітті" може по праву стати девізом Одеси. Сьогодні одесити демонструють свою єдність всьому світу, нас об'єднують головні людські цінності: дружба, толерантність, взаєморозуміння і злагода. Завдяки цьому Одеса сьогодні залишається острівцем миру і спокою", - наголосив Геннадій Труханов.

Сьогодні також в Одеському Музеї західного і східного мистецтва відкрилася виставка "Україна надихає", яку підготували іноземні дипломати за мотивами творів українських та одеських художників.

В рамках святкування також пройшли євродебати, фотоперфоманс "Євросушка на Приморському бульварі", хакатон (конкурс ідей) молодіжних проектів, велопробіг, квест, виставка-конкурс дитячого малюнка, фестиваль сучасної музики.