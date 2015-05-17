Провладну кримськотатарську телерадіокомпанію планують відкрити до осені - ЗМІ

Як повідомляє «рупор» нинішнього уряду Криму сайт Кримінформ, про це заявив віце-спікер російського Держради Криму Ремзі Ільясов.

Він також повідомив, що вже вирішено питання про виділення приміщення для реакції за адресою: м. Сімферополь, вул. Козлова, 45а, передає Крим.Реалії.

За словами Ільясова, вже практично створено громадську раду, яка буде займатися створенням телерадіокомпанії, і вона налічує 17 осіб. Її планують затвердити протягом 10 днів після проведення заходів, присвячених Дню пам`яті жертв депортації.

Як повідомлялося, кримськотатарський телеканал ATR припинив мовлення з 1 квітня 2015 року. До кінця березня йому не вдалося зареєструватися як ЗМІ, згідно з російським законодавством.

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Відразу після припинення мовлення ATR «влада Криму» виступила з ініціативою створення громадського кримськотатарського телебачення. Вони вважають, що воно буде сприяти реалізації права кримських татар на отримання правдивої інформації.

«На створення громадського кримськотатарського телебачення у федеральному бюджеті закладено 177 млн рублів», - сказав глава» Криму Сергій Аксьонов.

Передбачається назвати нову кримськотатарську телекомпанію «Міллет», що в перекладі з кримськотатарської означає «народ».