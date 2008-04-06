Цей рік стане вкрай тяжким для більшості банків Німеччини
Та й Євросоюз може постраждати
Наступний рік стане вкрай тяжким для більшості банків, заявив глава Центробанку Німеччини, член керуючої ради ЄЦБ Алекс Вебер. За його словами, оскільки списання збитків від фінансової кризи будуть здійснюватися в другій половині 2008 р., а прибутки, одержані за підсумками успішнішого минулого року, не зможуть пом`якшити негативні наслідки кризи. Він зазначив, що відтак поки що не ясно, наскільки сильно фінансова криза торкнеться економіки Євросоюзу в цілому.
А.Вебер, виступаючи в словенському місті Брдо на зустрічі міністрів фінансів і економіки 27 країн-учасниць ЄС, пообіцяв, що ЄЦБ продовжить грошові вливання в європейські банки, які відчувають нестачу ліквідності, передає Associated Press.
Нагадаємо, що найбільший в Німеччині банк - Deutsche Bank AG - за підсумками I кварталу 2008 р. має намір списати близько 2,5 млрд євро (3,94 млрд дол.). Списання пошириться на ряд кредитів з підвищеним відсотком, наданих неблагонадійним позичальникам, і боргових зобов`язань, активи в комерційну нерухомість і забезпечені іпотекою цінні папери.
При цьому в 2007 р. чистий прибуток Deutsche Bank зріс на 7% і склав 6,51 млрд євро порівняно з 6,08 млрд євро, одержаними в попередній рік.