Окупанти пропонують відбирати землю у кримчан, які знаходяться за межами півострова

Громадяни, які перебувають за межами окупованого Росією Криму й тому вимушено не сплачують податок на оренду землі, можуть її втратити.

Як пишуть "Новости Крыма", про це на сесії "державної ради РК" повідомив так званий голова комітету з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики Віталій Нахлупін.

Він запропонував у разі, якщо плата не надходить протягом двох-трьох місяців, застосовувати жорсткі адміністративні рішення, «аж до перегляду договорів про передачу земельних ділянок на муніципальному рівні».

Читайте такожКримчани невдоволені зростанням цін, безробіттям і низькими зарплатами - опитування

Як повідомлялося раніше, окупаційна влада Севастополя виділила пропутінським байкерам з організації «Ночные волки» земельну ділянку в районі гори Гасфорт під розміщення «багатофункціонального спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту».