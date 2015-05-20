ФМС Росії повідомила про 19 тисяч кримчан, які не бажають бути громадянами України

Про це йдеться у відповіді окупаційної міграційної служби Криму на запит ресурсу "РосОтвет".

Начальник відділу з питань громадянства, притулку та реадмісію "УФМС Росії по Республіці Крим" Ірина Бойко повідомила, що прийом таких заяв дійсно проводиться.

Читайте такожНелегітимний парламент Криму відмовився від обов'язкового вивчення української мови у школах"Така заява подається особисто в територіальний орган Федеральної міграційної служби за місцем проживання або місцем перебування. До заяви додаються копії паспорта громадянина Росії і України, або іншого документа, виданого повноважним органом іноземної держави (України), що підтверджує наявність в особи громадянства України. На даний момент Управлінням ФМС Росії по Республіці Крим вже прийнято близько 19 тисяч заяв", - йдеться у відповіді.

Повідомлення про прийом таких заяв у окупационной ФМС з'явилося на сайті порталу События Крыма на початку травня.

При цьому на сторінці "Мобільної групи правозахисників в АР Крим" в Facebook дану ініціативу назвали збором інформації про лояльних і нелояльних громадян.

"ФСБ працює через ФМС РФ. Знову намагаються збирати списки лояльних і нелояльних громадян. Такі оголошення висять на території АР Крим на вході в міграційну службу. Нагадаємо, що ФМС не має повноважень, пов'язаних з позбавленням / виходом з громадянства України. Це виключне право мають українські органи влади і за процедурою, встановленою законом", - йдеться в повідомленні.