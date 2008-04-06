Тимошенко: поєднавши зусилля, ми можемо зменшити залежність від імпорту енергоносіїв

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала з професійним святом геологів.

“Без перебільшення можу сказати, що країна і я особисто пишаємося Вами — людьми, які не зважаючи на дощ, сніг, спекоту та інші погодні негаразди, працюють на благо держави”, – йдеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, геодезисти, картографи, геологи та інші фахівці галузі “стоять на захисті національних інтересів України, забезпечують фахове вивчення надрами”.

Прем’єр-міністр висловила переконання, що “наша багата Батьківщина може і повинна бути світовим лідером у галузі видобутку та переробки мінеральної сировини”. “Сподіваюся, що поєднавши разом з Вами зусилля, ми зможемо істотно зменшити залежність економіки від імпорту енергоносіїв та отримати справжню енергетичну незалежність. Саме таким чином можна зробити суттєвий економічний прорив”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО

“У цей день хочу привітати усіх геологів - молодь, яку покликала романтика, і ветеранів, які багато років провели в польових експедиціях далеко від родинної оселі”, - зазначається у привітанні прем’єр-міністра.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала тим, хто обрав цю романтичну професію, міцного здоров’я, щастя і довгих років життя.