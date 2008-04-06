Ющенко про НАТО, кордон, Вічну Україну і ”деякі точки світу”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ототожнює питання українського членства в НАТО та політичного суверенітету України.

Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

Глава держави вкотре назвав перемогою рішення Бухарестського саміту НАТО щодо України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вперше прозвучала чітка перспектива членства нашої держави в цій організації. Він наголосив, що головним є не надання країні плану дій щодо членства, а членство в НАТО. «Якщо ми говоримо, що нам треба рухатися, то цей саміт є історичний. Тому що він дав відповідь на одне, на самий ключовий маяк, - що всі країни, 26 країн НАТО, висловилися однозначно позитивно до кожної країни, з усіх членів всі однозначно висловилися до України, відносно її членства в НАТО”, - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що навколо рішення по Україні виникла жвава дискусія, оскільки це було не пересічим рішенням. «В мене є протокол, як ми вели боротьбу за кожне слово. Із того комюніке, яке прийнято, я можу сказати, яка країна за яким словом стоїть, за яким реченням. І якщо зробити таку фінальну частину, я сказав би - перевершила всі сподівання позиція №1 відносно заяви всіх, що Україна буде членом НАТО”, - сказав він.

Президент зауважив, що дискусія затягнулася на дві години, і рішення було несподіваним, але важливим: «Я вважаю, що це фундаментально ключова фраза. У нас із 26-ти країн жодна країна не виступила проти членства України. Друга перемога - жодна з 26-ти країн не виступила проти позитивної оцінки прийняття заявки до ПДЧ». – сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, наскільки була вирішальною позиція Росії для тих країн, які були, як відомо, проти приєднання України до ПДЧ, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це була «досить чутлива позиція». «Тому що приєднання України до НАТО - це по суті отримання відповіді на Вічну Україну. А вибачте, ми живемо сьогодні в країні, - хоча мені прикро про це говорити - ми живемо в країні, де сьогодні протяжність всіх кордонів 7 з половиною тисяч кілометрів і з яких приблизно 5 тисяч у нас недемаркований кордон. Іншими словами, його немає на поверхні, на карті він є - на поверхні землі, в натурі його немає”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Коли ми говоримо про сучасний український вибір і місце на політичній карті світу, я переконаний, що українська незалежність сьогодні - це не є продукт чиєїсь війни з кимось, і ми не є чиїмось епізодом. Ми не потребуємо чиїхось консультацій, коментарів, підказок», - наголосив Глава держави.

Він вкотре пообіцяв, що рішення про вступ до НАТО в Україні ухвалюватиметься демократичним шляхом - через проведення всенародного референдуму. «А не чиїсь підказки, чи ті спроби, які сьогодні чиняться - я не буду приховувати - в деяких точках світу, щоб українське членство в НАТО взагалі не відбулося. В мене сумнівів немає - Україна буде в НАТО. Для мене як для громадянина України, вибачте, це вже давно не питання вибору, для мене це питання часу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.