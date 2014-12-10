У Раді зареєстрували законопроект, який дозволяє українцям володіти зброєю

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Я сьогодні ініціював створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За право на зброю" для просування законопроекту "Про вогнепальну зброю цивільного призначення". Сьогодні і завтра я проведу зустріч з депутатами, які, я переконаний, зголосяться бути членами цього об'єднання", - зазначив Каплін.

Він висловив переконання, що надання громадянам права на придбання, володіння, носіння, застосування вогнепальної зброї дозволить їм захистися від свавілля влади, знизить криміногенну ситуацію (рівень злочинності, як стверджує Каплін, зменшиться на 17-22%) і створить передумови для мобілізації всього українського суспільства у разі зовнішньої загрози країні.

Говорячи про деталі законопроекту №1135, народний депутат зазначив, що у разі ухвалення документу, громадянам з 18 років буде дозволено володіти вогнепальною зброєю за умови, що громадянин є психічно здоровим, не судимим та пройшов навчання в ліцензованих організаціях, що навчатимуть володіти зброєю.

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У свою чергу виконавчий директор громадської організації "Українська стрілецька асоціація" Андрій Хаверчук зазначив, що, згідно з законопроектом, пропонується дозволити приховане носіння як короткоствольної, так і автоматичної (крім кулеметів), вогнепальної зброї, застосування її у цілях самозахисту.

"Законопроект передбачає право на купівлю будь-якої вогнепальної зброї, нарізної, гладкоствольної, крім кулеметів. Тобто, це фактично весь спектр зброї: від пістолетів і рушниць до автоматичних карабінів. Передбачено право на приховане носіння такої зброї", - повідомив Хаверчук.