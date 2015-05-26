Харківський терорист не був у зоні АТО, але міг мати бойову підготовку - ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін.

«Злочинець мав досвід поводження зі зброєю. Під час цих дій він дуже грамотно себе поводив», - сказав Райнін.

За відомостями голови ОДА, ймовірно злочинець мав досвід участі у бойових діях. «Можу сказати, ймовірно, так (мав — УНІАН). Якщо вас цікавить, чи знаходився він в зоні АТО, то ні. В іншій країні, є припущення, що він проходив підготовку», - сказав Райнін.

За його словами, злочинець закінчив Полтавську школу міліції, однак не служив в органах внутрішніх справ. Він додав, що злочинець погрожував підірвати заправку, і з ним була зброя та ряд інших боєприпасів. Райнін не уточнив, які саме боєприпаси ще мав при собі злочинець.

Читайте такожГеращенко: харківського терориста ліквідував снайперГолова ОДА також зазначив, що переговори велися по телефону, чоловік нікого не підпускав до автомобіля. Рішення про ліквідацію було прийнято з огляду на загрозу життю заручників. «Він був налаштований знищити заручників у випадку, якщо йому не буде наданий виїзд в «ДНР». Ми цього допустити не могли», - наголосив Райнін.

Він також додав, що спецоперація з ліквідації була підготовлена та проведена ідеально. Снайпер зробив один постріл. Після ліквідації злочинець автоматично зробив ще кілька пострілів зі своєї зброї.

На цей час Харківське облуправління міліції відкрило кримінальні провадження за статтями: «вбивство», «розбій» та «пограбування». Кримінальне провадження за статтею «тероризм» на цей час не відкривалося.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей та одного поранив, після чого виїхав до селища Коротич, де на автозаправці захопив трьох заручників. Злочинець висував різні вимоги - від виїзду закордон до виїзду на територію так званої «ДНР».

Близько 20.30 силовики ліквідували злочинця, ніхто із заручників не постраждав.