Суд у Камбоджі виправдав Княжицького у справі про зґвалтування

Про це повідомляє азійський підрозділ Associated Press, передає "Українська правда". Видання також приводить реакцію самого депутата – він заявив, що це рішення суду є полегшенням для його матері та дружини.

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Сторона обвинувачення може оскаржити це рішення протягом місяця.

Нагадаємо, в кінці березня Інтерпол оголосив Миколу Княжицького в міжнародний розшук за підозрою в зґвалтуванні неповнолітньої камбоджійки.

Сам депутат назвав ці звинувачення безпідставними. За його словами, у день злочину він перебував у Києві і вів телепередачу. На наступний день стало відомо, що Інтерпол припинив розшук Миколи Княжицького, а через деякий час його сторінка з сайту відомства була видалена.