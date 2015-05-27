У Харкові з червня ціни на проїзд у трамваях і тролейбусах підвищать до 2,5 гривень

У Харкові з 1 червня вартість проїзду в наземному електротранспорті (трамваї та тролейбуси) зросте на 0,5 грн – до 2,5 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту економіки та комунального майна - заступника міського голови Михайла Фатєєва, відповідне рішення сьогодні, 27 травня, було прийнято на засіданні виконавчого комітету.

За його відомостями, за період з моменту введення діючих тарифів на перевезення пасажирів (23 травня 2013 року) відбулося зростання складових собівартості надання послуг. Так, вартість електроенергії зросла на 73%, мастильних матеріалів - від 30% до 160%, матеріалів і запчастин для технічного обслуговування і ремонту рухомого складу - від 23% до 432%, рівень мінімальної заробітної плати - на 7%.

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«Незадовільний фінансовий стан підприємств не дозволяє своєчасно виплачувати зарплату працівникам, вчасно ремонтувати й оновлювати рухомий склад, трамвайні колії, контактні мережі, що ставить під загрозу здійснення безпечних перевезень пасажирів у місті. У цій ситуації виникла необхідність привести чинний тариф у відповідність з економічно обґрунтованими витратами. Спочатку комунальні підприємства, що здійснюють перевезення в наземному електричному транспорті, просили встановити тариф на рівні 3 грн, але під час аналітичної і розрахункової роботи тариф був приведений до мінімального рівня, що забезпечує працездатність підприємств і мінімальні соціальні гарантії працівників цих підприємств», - зазначив Фатєєв.

За його словами, Харківське обласне відділення Антимонопольного комітету України не висловило претензій з приводу введення нового тарифу.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2015 року в місті налічується 224 тролейбуси і 249 трамваїв, крім того, 20 трамвайних вагонів взято в оренду. З них відпрацювали свій амортизаційний термін 60 тролейбусів (26,8%) і 245 трамваїв (98,4%). Середній вік тролейбусів становить більше 10 років, трамвайних вагонів - більше 28 років. За підсумками 1 кварталу цього року, від діяльності з перевезення пасажирів комунальні підприємства отримали збитки на суму понад 26 млн грн.