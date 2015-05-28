На Харківщині прикордонники затримали українця, який віз із Росії $760 тисяч

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, громадянина України затримали вчора, 27 травня, прикордонники Харківського загону спільно із співробітниками СБУ у місцевому пункті пропуску «Стрілече», що на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Веселе».

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Під час перевірки документів у чоловіка запитали про наявність заборонених для переміщення через кордон предметів та попросили показати, що він переносить серед власних речей. Разом з тим чоловік почав чинити опір та спробував з речами втекти на територію Російської Федерації. Завдяки швидким і злагодженим діям прикордонний наряд наздогнав втікача та затримав, зазначили у відомстві.

Згодом було встановлено, що серед речей затриманий ніс велику кількість валюти - у нього при собі знаходилося близько 760 тис. дол.

Зараз тривають перевірочні заходи.