Суд у справі Кернеса триває: адвокати знову вимагають відводу прокурора (фоторепортаж)

Адвокати обвинуваченого у викраденні і побитті євромайданівців мера Харкова Геннадія Кернеса сьогодні, удруге за день, заявили в Київському районному суді Полтави клопотання про відвід прокурора Олександра Ганилова.

Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, тільки-но суддя Антонов не задовольнив перше клопотання адвоката Кернеса Лідії Ізовітової про відвід прокурора Ганилова, ще один адвокат Кернеса – Олександр Гунченко заявив нове клопотання з цього приводу.

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Адвокат вважає, що Ганилов, здійснюючи процесуальне керівництво у розслідуванні, допустив порушення, а відтак не може представляти державне обвинувачення.

Прокурор Ганилов укотре заявив, що жоден факт нібито порушень з його боку не було доведено в суді, тому він вважає, що процес навмисно затягується, що, у свою чергу, спростував Кернес.

«Вважаю, що сторона мого захисту не затягує, а хоче об'єктивності. Прошу суд об'єктивно розглянути клопотання»,- заявив Кернес.

Адвокат постраждалих заявив, що захисники Кернеса зловживають своїми правами.

Суддя, вислухавши всі сторони, віддалився до дорадчої кімнати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді Кернес заявив, що народний депутат Антон Геращенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сфальсифікували проти нього справу, і сама справа є його переслідуванням.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

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2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.