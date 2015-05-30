В Одесі міліція оточила будівлю ОДА до приїзду Порошенка і Саакашвілі

15:11, 30 травня 2015
Суспільство
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Будівлю обласної державної адміністрації в Одесі, розташовану по проспекту Шевченка, взято під посилену охорону правоохоронців.

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Як передає кореспондент УНІАН, пов'язано це з тим, що у найближчу годину у великій (сесійній) залі адміністрації має відбутися представлення нового керівника області.

Будівля і площа перед нею оточені співробітниками міліції, за оточенням встановлена рамка металодетектора. Крізь неї пропускають депутатів обласної та міської рад, чиновників, акредитованих журналістів.

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Очікується, що нового голову ОДА Михайла Саакашвілі представлятиме президент України Петро Порошенко.

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