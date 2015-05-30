В Одесі міліція оточила будівлю ОДА до приїзду Порошенка і Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, пов'язано це з тим, що у найближчу годину у великій (сесійній) залі адміністрації має відбутися представлення нового керівника області.

Будівля і площа перед нею оточені співробітниками міліції, за оточенням встановлена рамка металодетектора. Крізь неї пропускають депутатів обласної та міської рад, чиновників, акредитованих журналістів.

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