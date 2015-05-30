В Одесі міліція оточила будівлю ОДА до приїзду Порошенка і Саакашвілі
15:11, 30 травня 2015Суспільство
520 0
Будівлю обласної державної адміністрації в Одесі, розташовану по проспекту Шевченка, взято під посилену охорону правоохоронців.
Будівля і площа перед нею оточені співробітниками міліції / twitter
Як передає кореспондент УНІАН, пов'язано це з тим, що у найближчу годину у великій (сесійній) залі адміністрації має відбутися представлення нового керівника області.
Будівля і площа перед нею оточені співробітниками міліції, за оточенням встановлена рамка металодетектора. Крізь неї пропускають депутатів обласної та міської рад, чиновників, акредитованих журналістів.
Читайте такожСаакашвілі зізнався у любові до Одеси
Очікується, що нового голову ОДА Михайла Саакашвілі представлятиме президент України Петро Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter