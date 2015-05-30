Порошенко їде до Одеської області представляти нового губернатора

Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі

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