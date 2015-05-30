Порошенко їде до Одеської області представляти нового губернатора

13:38, 30 травня 2015
Політика
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Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі

Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Одеську область.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"30 травня президент здійснить робочу поїздку до Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Порошенко представить нового голову обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2014 року в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.

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Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі.

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