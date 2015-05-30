Порошенко їде до Одеської області представляти нового губернатора
13:38, 30 травня 2015Політика
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Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі
Президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Одеську область.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"30 травня президент здійснить робочу поїздку до Одеської області", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що Порошенко представить нового голову обласної державної адміністрації.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2014 року в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.
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Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі.
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