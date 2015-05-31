Житомирщина завершила будівництво двох фортифікаційних споруд

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський, який відвідав зону АТО.

За його словами, «Житомирська область однією з перших завершує будівництво фортифікаційний споруд в зоні АТО, ми вкладаємося у визначені терміни, щоб забезпечити військових необхідним укриттям».

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Машковський повідомив, що Житомирській області було доручено загалом побудувати 6 фортифікаційних споруд у зоні АТО і одну – на Житомирському військовому полігоні, який повинен, за його словами, «бути зразковим». «Через нього в рамках навчань повинні проходити усі військові частини Збройних сил України», - сказав він і додав, що на полігоні вже усі роботи завершено, зараз йде здача цього об’єкта в експлуатацію.

Голова ОДА також розповів, що спочатку планувалося, що Житомирщина збудує в зоні АТО 6 фортифікаційних споруд, однак пізніше плани змінилися. «Загалом область будує 4 фортифікаційні споруди в Донецькій і Луганській областях. Перша вже готова на 100 відсотків, сьогодні її здають в експлуатацію, друга готова - на 80%, решта будуються», - сказав Машковський.

Особливо небезпечно, за словами Машковського, будувати споруди поблизу міста Гірське на Луганщині. «Там - постійні обстріли, є серйозний рівень небезпеки», - зазначив він.

Загалом, сказав Машковський, область виконає поставлене завдання з будівництва фортифікаційних споруд у зоні АТО. «Зробимо вчасно, може із невеличкою затримкою»,- пообіцяв він.