На Бахмутці триває спорудження фортифікаційних споруд - Москаль

16:54, 02 травня 2015
Суспільство
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Вздовж автодороги Бахмутка триває будівництво фортифікаційних споруд.

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Зазначається, що керівництво області оглянуло оборонні об’єкти, що зводяться в районі 25 та 29-го блокпостів.

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"Спеціальну техніку, матеріали та майстрів для зведення споруд забезпечила Житомирська обласна держадміністрація. Спочатку будівельники відчували певну нестачу з матеріалами, однак зараз роботи йдуть повним ходом", - зауважили у прес-службі і підкреслили, що до 15 травня будівництво фортифікаційних споруд буде повністю завершене.

Як повідомляв УНІАН, раніше навколо Маріуполя силами місцевих та відряджених цивільних будівельних компаній Одеської та Волинської областей почали зводити фортифікаційні та інженерні споруди.

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