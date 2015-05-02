На Бахмутці триває спорудження фортифікаційних споруд - Москаль

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Зазначається, що керівництво області оглянуло оборонні об’єкти, що зводяться в районі 25 та 29-го блокпостів.

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"Спеціальну техніку, матеріали та майстрів для зведення споруд забезпечила Житомирська обласна держадміністрація. Спочатку будівельники відчували певну нестачу з матеріалами, однак зараз роботи йдуть повним ходом", - зауважили у прес-службі і підкреслили, що до 15 травня будівництво фортифікаційних споруд буде повністю завершене.

Як повідомляв УНІАН, раніше навколо Маріуполя силами місцевих та відряджених цивільних будівельних компаній Одеської та Волинської областей почали зводити фортифікаційні та інженерні споруди.