На честь Кірпи назвали поїзд

20 липня, в 60-ту річницю від дня народження загиблого міністра транспорту України Георгія Кірпи, Львівська залізниця відправить у перший рейс електропоїзд, названий на його честь. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Електропоїзд постійного струму ЕПЛ-2Т «Георгій Кірпа» збудовано на заводі холдингової компанії «Луганськтепловоз»; його порядковий номер – 012. Вартість електропоїзда – 22 млн. грн., термін експлуатації – 28 років.

Електропоїзд відправиться у перший рейс зі Львова до Ужгорода із приміського вокзалу о 15.03.

Як повідомляв УНІАН, Г.Кірпа був начальником Львівської залізниці з 1993 по 2000 рік. У 2000 році він очолив "Укрзалізницю", а в 2001 - став міністром транспорту.

Г.Кірпу було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у голову на дачі у Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року. На місці інциденту було знайдено пістолет. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”. Результати розслідування досі не оприлюднені.