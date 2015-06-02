На Луганщині перейменують 19 населених пунктів, названих на честь комуністів (список)

Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

Більшості з них пропонується повернути старі історичні назви.

Як ідеться в повідомленні, керівник Луганської військово-цивільної адміністрації звернувся до науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля з проханням з’ясувати, назви яких населених пунктів на контрольованій Україною території області мають відношення до діячів комуністичного минулого.

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Звернення пов’язане з набранням чинності законів України про декомунізацію. У вказаних навчальних закладах було створено експертну комісію для розробки проекту перейменувань окремих населених пунктів Луганщини.

"У травні експертна комісія провела дослідницьку роботу й дійшла висновків, які виклала у проекті постанови Верховної Ради України щодо перейменування населених пунктів Луганської області. Згідно з проектом, усього на контрольованій Україною території області слід перейменувати 19 населених пунктів, названих на честь діячів комуністичного режиму", - повідомляє прес-служба.