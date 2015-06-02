На Луганщині перейменують 19 населених пунктів, названих на честь комуністів (список)
На контрольованій Україною території Луганської області планують перейменувати 19 населених пунктів, названих на честь діячів комуністичного режиму.
Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.
Більшості з них пропонується повернути старі історичні назви.
Як ідеться в повідомленні, керівник Луганської військово-цивільної адміністрації звернувся до науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля з проханням з’ясувати, назви яких населених пунктів на контрольованій Україною території області мають відношення до діячів комуністичного минулого.
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Звернення пов’язане з набранням чинності законів України про декомунізацію. У вказаних навчальних закладах було створено експертну комісію для розробки проекту перейменувань окремих населених пунктів Луганщини.
"У травні експертна комісія провела дослідницьку роботу й дійшла висновків, які виклала у проекті постанови Верховної Ради України щодо перейменування населених пунктів Луганської області. Згідно з проектом, усього на контрольованій Україною території області слід перейменувати 19 населених пунктів, названих на честь діячів комуністичного режиму", - повідомляє прес-служба.