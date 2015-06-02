Депутати дозволили релігійним організаціям засновувати дитсадки та школи

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни в частину четверту статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту». Ними передбачено, що релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів.

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Також внесено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту». Ними передбачено, що у дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу.

Законом передбачено, що релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів.

В прикінцевих положеннях зазначається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один місяць з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Також зазначено, що Кабінет міністрів має протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.