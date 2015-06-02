Депутати не підтримали створення військової поліції

За дане рішення проголосувало лише 186 при необхідних 226 народних депутатів.

Проектом передбачалося надати право ведення оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства органам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це могло б надати можливість ефективно проводити розшук дезертирів, військовослужбовців, що переховуються від органів досудового розслідування або суду; запобігати диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах; розшуку вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, викрадених у військових частинах.

Автори проекту закону обгруновували необхідність його прийняття тим, що на їх думку час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції діюча система органів досудового розслідування не забезпечує ефективне та оперативне розслідування масових військових злочинів.