У 18 областях України пройдуть навчання з територіальної оборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що впродовж травня-червня у Збройних силах України за рішенням президента - верховного головнокомандувача ЗСУ проводиться командно-штабне навчання з територіальної оборони.

Під час практичної фази заплановано відпрацювати участь органів управління та підрозділів ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також обласних та Київської міської державних адміністрацій у виконанні завдань територіальної оборони.

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«Навчання проходитиме у 18 областях держави. Планується провести заходи навчальних зборів з практичним призовом військовозобов’язаних до стрілецьких батальйонів, загонів оборони та рот охорони військових комісаріатів, відпрацювати порядок їх застосування в межах територій, де вони формуються. Для цього буде практично проведено оповіщення і збір особового складу військових частин (підрозділів) територіальної оборони та управління практичними діями підрозділів під час виконання завдань територіальної оборони. Також планується вивчити на практиці питання розміщення, організації тилового забезпечення підрозділів за безпосередньою участю місцевих органів державної влади», - йдеться у повідомленні.

Після зборів всі військовозобов’язані повернуться до місць проживання. В подальшому планується залучати їх на періодичні зборові заходи для вдосконалення військових навичок, зазначили в Міноборони.